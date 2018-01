The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Las filaes copan más de la mitad de las Entradetes Los desfiles nocturnos previos a la trilogía se desarrollarán del 2 al 20 de abril viernes, 19 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Las filaes de Alcoy han cubierto más de la mitad del extenso calendario de Entradetes para este año. De los 162 horarios disponibles entre el 2 y el 20 de abril, las filaes han copado 86. Hay pleno los fines de semana, tanto por la calle de San Nicolás como por la avenida del País Valencià. Solo 4 días no habrá desfile alguno.