SOLIDARIDAD FESTERA Las filaes ofrecen camas en caso de que se necesiten para un hospital de campaña Las 28 filaes podrían aportar más de 800 camas, unas 30 de media por sede, que suelen disponer para los músicos para los días centrales de las Fiestas lunes, 23 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/03/2020) Las filaes ofrecen de mutuo acuerdo aportar más de 800 camas por si se necesitan para un posible hospital de campaña en caso de que aumenten los casos de coronavirus y el hospital Virgen de los Lirios pueda llegar a colapsarse. Las filaes, a través de sus primers trons, han puesto en marcha esta propuesta solidaria de poner a disposición de las autoridades sanitarias las camas de las que disponen en sus sedes para los músicos. El primer tro de la filà Magenta, Kico Oriola, coordina esta iniciativa y destaca la gran respuesta recibida por parte de todas las filaes. La media de camas es de unas 30 por filà, más de 800 en total, y se podrían ubicar tanto en las propias sedes como enviar a otro lugar donde se pudiese instalar un hospital de campaña.