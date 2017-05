The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2018 Las Glorias de las fiestas 2018 serán mixtas La fila Marrakesch ha designado a 3 festeras para el desfile oficial, el del Preventorio y el infantil miércoles, 24 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/05/2017) Habrá Glorias mixtas en 2018. La filà Marrakesch ha designado a 3 mujeres para representarla en el desfile oficial, el del Preventorio y el de la Gloria Infantil. La asamblea celebrada el pasado fin de semana abordó la designación de festers, en este caso festeras, que representarán a la filà Marrakesch el próximo año en La Gloria, tanto en el recorrido del centro como del Preventorio, y en la Gloria Infantil. La opción planteada por las tres festeras fue la única, por lo que según ha confirmado el primer tro, Fernando Mira, su designación fue automática, por aclamación. Esta circunstancia convierte a la de los Marrakesch en la primera filà en integrar a sus festeras en formaciones que podrían ser mixtas. Esta filà dio un primer paso con una escuadra íntegramente femenina en la Diana de 2015. La filà repitió con una escuadra femenina en la Entrada Mora al año siguiente.