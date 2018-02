The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Las grandes superficies cerrarán durante la trilogía festera La Concejalía de Comercio revalida el acuerdo, que se puso en marcha hace dos años, por el que los grandes establecimientos no abrirán los días 22, 23 y 24 de abril lunes, 05 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento ha dado a conocer la revalidación del acuerdo por el cual las grandes superficies permanecerán cerradas al público durante la trilogía festera, los días 22, 23 y 24 de abril. La normativa de la consejería de Comercio indica que cuando hay tres días festivos consecutivos y alguna gran superficie lo pide, se tiene que habilitar un día de apertura, previa consulta a diferentes órganos. Para evitar esta apertura, que perjudica los trabajadores de estas empresas, la concejalía concretó una reunión inicial hace dos años para acordar entre todos un criterio común. De este modo, el pacto ha sido reeditado después de que se lograra inicialmente en 2016. La concejal de Comercio, Vanesa Moltó, es consciente del gran esfuerzo que supone para estas empresas un cierre prolongado, por lo cual agradece su voluntad de respetar las festividades locales. El Ayuntamiento recuerda que el pequeño comercio tiene libertad horaria, sin embargo, tanto la Cámara de Comercio como la Federación y Aceca comparten la intención de permitir "que toda la ciudad disfrute de las fiestas en las mejores condiciones".