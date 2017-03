The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Las grandes superficies no abrirán en fiestas Los establecimientos atienden la petición del Ayuntamiento para que sus empleados puedan disfrutar de la trilogía jueves, 02 de marzo de 2017 Las grandes superficies comerciales de Alcoy permanecerán cerradas durante las fiestas de San Jorge. Las grandes superficies no abrirán durante las fiestas de San Jorge. Los establecimientos han atendido la petición del Ayuntamiento y han renunciado a solicitar la apertura en uno de los tres días de fiesta, a los que tienen derecho con la actual normativa. La concejal de Comercio, Vanessa Moltó, agradece la actitud de las grandes superficies. Tenemos que agradecer mucho el esfuerzo, ya que a pesar de poder haber pedido abrir un día de fiestas, no lo han hecho y así todos los trabajadores podrán disfrutar de la trilogía” Moltó apunta que la normativa de la Conselleria de Comercio permite abrir una jornada cuando se juntan tres días festivos consecutivos. El pasado año el Ayuntamiento ya negoció para que las superficies no abriesen y no perjudicasen a sus empleados. “La buena respuesta de estas empresas el año pasado se ha vuelto a repetir, y este año también han decidido no abrir en la trilogía”, explica la concejal. Las fechas festivas designadas por el Ayuntamiento en 2017 son sábado 22 y lunes 24 de abril. El Ayuntamiento apunta que el pequeño comercio tiene libertad horario. Según Moltó, “la Cámara de Comercio, la Federación de Comercio y ACECA comparten la intención de que todo el mundo pueda disfrutar de las fiestas en las mejores condiciones”.