MOROS Y CRISTIANOS Las grandes superficies volverán a cerrar en fiestas Los días 4, 5 y 6 de mayo, declarados festivos locales, el comercio permanecerá cerrado por tercer año consecutivo con motivo de las fiestas lunes, 11 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/02/2019) Los comercios volverán a cerrar por fiestas. El Ayuntamiento ha llegado a este acuerdo por tercer año consecutivo que se aplicará, este año, el 4, 5 y 6 de mayo, sábado, domingo y lunes, declarados festivos locales por Moros y Cristianos. Al cierre de grandes establecimientos se suman las nuevas superficies comerciales que se han instalado en Alcoy. El Ayuntamiento valora muy positivamente este consenso, especialmente en el año en que la Fiesta opta a ser declarada BIC. El acuerdo ha sido reeditado por las grandes superficies de Alcoy, conjuntamente con la Cámara de Comercio, la Asociación Comarcal de Empresarios del Comercio de Alcoy (ACECA) y la Federación de Comercio de Alcoy.