CARRERAS DE MONTAÑA Las guerreras Aper no descansan Jessica Mataix y Noelia Ponsoda, dos de las más de 30 Guerreras Aper, pasan por Ser Deportivos para hablar de su deporte tanto en asfalto como en montaña - Espacio que nos ofrece la Mutua de Levante martes, 28 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (28/11/2017) Hoy dos de las más de treinta guerreras Aper han estado en Ser Deportivos. Jessica Mataix y Noelia Ponsoda, nos han hablado del deporte que practican. en el caso de Jessica, experta en montaña, nos ha contado los éxitos conseguidos en 2017, ha hablado de las pruebas más duras que ha tendido o de como son los entrenamientos entre otras cosas. Noelia, es más de asfalto y su última aventura, fue participar en la impresionante maratón de Valencia. ¿Saber que si haces running, treking, atletismo o cualquier tipo de estos deportes, tiene que estar correctamente asegurado para evitar muchos problemas? La Mutua de Levante te lo pone fácil para todos los corredores amateurs.