GIMNASIA RÍTMICA Las infantiles del Sant Jordi se proclaman campeonas provinciales de rítmica El próximo fin de semana se disputará la fase Autonómica, que dará derecho a las que se clasifiquen, a ir al campeonato de España lunes, 30 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El conjunto Infantil del Club de Gimnasia Rítmica Sant Jordi integrado por Ainara Linares, Lucía Gozálbez, Lídia López, María Abad y Edurne Nicolau se ha clasificado para la fase autonómica del Campeonato Nacional Base de conjuntos como campeonas provinciales. En el provincial, que tuvo lugar el domingo 29 de septiembre en Monforte del Cid, lograron también su pase para el autonómico el conjunto Cadete, con María Muñoz, Claudia Galera, Olivia Santoyo, Claudia López y Helena Gisbert, con la tercera mejor nota de su categoría, si bien finalizaron en 4 posición por un empate a puntos entre las segundas y terceras clasificadas. Las individuales del CGR, Sant Jordi Rocío García (Cadete) y Zaida Beneito (Juvenil), se colgaron la medalla de bronce en esta fase provincial de la Copa Base individual de Monforte del Cid y también disputarán el autonómico. La próxima cita tendrá lugar el sábado 5 de octubre en Calpe, en cuyo pabellón municipal están citadas las gimnastas clasificadas de cada provincia de la Comunidad Valenciana de nivel Base. En este autonómico serán seleccionadas las que competirán con los clubes de otras comunidades en la última fase a disputar, del 6 al 10 de noviembre, en Pamplona.