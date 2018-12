The examples populate this alert with dummy content

MEDIO MARATÓN ALCOY Las inscripciones superan los 1.300 participantes David Miró pasa por Ser Deportivos y cuenta toda la actualidad de esta carrera popular que este año tiene nueva fecha, más cerca de la Navidad miércoles, 05 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (05/12/2018) El Medio Maratón Alcoy Unión Alcoyana Seguros cuenta ya con más de 1.300 inscritos, superando la cifra del pasado año, y a falta de varios días para que se cierre el plazo de inscripción, el martes 11 de diciembre. Para este sábado había previsto un entrenamiento por el circuito de la carrera que ha cambiado de fecha debido a que es festivo. La cita será finalmente el próximo martes desde Corremón. La fecha del Medio Maratón Alcoy Unión Alcoyana Seguros es el 16 de noviembre y cuenta con varias modalidades, conoce todos los detalles de esta carrera en el programa de hoy de Ser Deportivos y en www.mitjamaratoalcoi.com