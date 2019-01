The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Las investigaciones policiales buscan pistas en el entorno familiar del desaparecido Según fuentes municipales no se descarta ninguna hipótesis, aunque apuntan a una posible huida voluntaria martes, 29 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/01/2019) Este martes se ha cumplido el tercer día de la búsqueda del joven de 19 años que desapareció el pasado viernes. Según fuentes municipales, la hipótesis que cobra mayor fuerza es la huida voluntaria, si bien no se descarta ninguna otra. Tras dos jornadas de tareas de rastreo por el entorno, a las que se han llegado a sumar hasta 80 voluntarios y grupos profesionales, la labor de los agentes de la Policía Nacional, al frente de la investigación, se centra ahora en llevar a cabo entrevistas en el entorno de familiares y amigos del desaparecido, que puedan aportar alguna información acerca del paradero del joven alcoyano.