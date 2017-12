Las ligas locales de fútbol sala y baloncesto promueven sus All Star

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (13/12/2017)

Las ligas locales no paran en Navidad. Aunque lo hacen en su carácter competitivo, no así en lo que se refiere a unir equipos y crear jornadas de hermanamiento con sus All Star.

En fútbol sala será el 23 de diciembre en el Francisco Laporta. En cuanto al baloncesto será el 7 de enero en el pabellón de San Vicente de Paúl. En este caso será la once edición de este All Star, que sirve como homenaje a Quico Córcoles. Hoyt en Ser Deportivos hemos conocido todos los detalles de los dos All Star.

Pablo Crespo ha hablado del de fútbol sala y Jaume Santamaría, Javier Fernández y Jordi Barrachina, han hablado en la presentación del torneo de baloncesto. Escúchalo en el programa de hoy.