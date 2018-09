The examples populate this alert with dummy content

LIGAS LOCALES Las ligas locales de petanca y baloncesto van a más En Ser Deportivos hablamos con los presidentes de estas dos ligas martes, 25 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (25/09/2018) Las ligas locales están de moda y si la semana pasad en Ser Deportivo hablamos de las de fútbol y fútbol sala, hoy hemos escuchado a los presidentes de la liga de baloncesto que pasa a llamarse Liga Mutua de Levante Basquet, nuevo nombre para favorecer al patrocinador. Con Jaume Santamaría, presidente de la liga de baloncesto conversamos y nos cuenta todos los detalles de una liga muy veterana que es un clásico de nuestro deporte y en la que participan cerca de 200 jugadores. Santamaría destaca que “ aunque la media de edad sobrepasa los 40 años, es cierto que hay muchos jóvenes que viene apretando”. Juan Francés es el presidente de la liga local de petanca que este año cumple 39 ediciones y que cada sábado junta en las pista de El Romeral a casi 300 personas. Francés nos hala de la competición y del momento que vive la petanca en Alcoy donde asegura que “no es un deporte para jubilados, hay muchos jóvenes que lo practican”, afirma en la entrevista. No te pierdas todo lo que dicen ambos presidentes de las ligas en las que son los máximos responsables.