SUMINISTROS Las lluvias han provocado el fallo de semáforos En la zona de la calle Oliver con el cruce con Llibertat, las señalizaciones luminosas no funcionan desde el miércoles 30 de agosto, debido a que las precipitaciones han causado un corte de corriente jueves, 31 de agosto de 2017 Las lluvias caídas durante esta semana han provocado el fallo en numerosos semáforos de la zona de Oliver. Desde el miércoles 30 de agosto, los semáforos del cruce de la calle Oliver con Llibertat, y al menos dos de Oliver no funcionan debido a que las lluvias han provocado el salto de la corriente en la fase a la que pertenecen. Jordi Martínez, concejal de Obras y Servicios Públicos, explica que “los servicios eléctricos del Ayuntamiento están buscando, porque depende de una fase la conexión de la calle Llibertat, por tanto hay algunos semáforos en la calle Oliver que sí que funcionan y otros no”. Martínez añade que “cada vez que salta o cada vez que tenemos alguna pequeña lluvia como la de esta semana, está saltando. Tenemos que volver a rearmar los semáforos, pero los servicios eléctricos continúan buscando la avería principal que está en la fase de la calle Llibertat”.