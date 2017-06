The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Las máquinas entran en La Beniata Comienzan las obras para reparar la ladera cuyo desprendimiento provocó en enero el cierre de un carril en uno de los accesos a Alcoy - La obra, con un coste de 39.000 euros durará menos de un mes lunes, 05 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/06/2017) Las máquinas han entrado a La Beniata para consolidar la ladera y reabrir el carril cortado desde el mes de enero por los desprendimientos que provocaron las lluvias. Una empresa especializada de Granada, con el asesoramiento del Ministerio de Fomento, se encarga de los trabajos, que se prolongarán durante menos de un mes, según los cálculos del Ayuntamiento, y que cuestan 39.000 euros. Manuel Gomicia, concejal de Urbanismo, ha explicado que la obra consiste en anclara la ladera y libera el peso que producen los pinos de la parte superior. El regidor recalca que el proceso no ha sido sencillo en los últimos cuatro meses porque era necesario "determinar cual era el estado y el problema de la ladera". La Beniata permanece desde hace más de cuatro meses con un único carril regulado por semáforos en un contexto de dificultades de tráfico por el cierre del puente de Fernando Reig.