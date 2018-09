The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN "Las nuevas tecnologías y los libros han de cohabitar en las aulas" El profesor de Esclavas, Juan Francisco Álvarez, explica su experiencia educativa que ha derivado en una intensa actividad en redes sociales con más de 10.000 seguidores martes, 25 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (25/09/2018) El profesor del Colegio Sagrada Familia-Esclavas de Alcoy, Juan Francisco Álvarez, explica en Hoy por Hoy las experiencias de innovación educativa desarrolladas y que conectan el contenido académico más tradicional de las aulas y las nuevas técnologías. Alguna ha derivado en una intensa actividad en las redes sociales con más de 10.000 seguidores. En la entrevista aporta detalles sobre algunos de los proyectos desarrollados junto a sus alumnos, los cambios que viene experimentando el sistema educativo y su visión ante la irrupción de las nuevas tecnologías en los centros educativos. Álvarez las considera "un valor añadido" que han de "cohabitar con los libros".