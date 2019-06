The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURA Las obras del Anfiteatro Amando Blanquer finalizarán a mitad de julio Es la previsión con la que cuenta el concejal de Obras, Jordi Martínez - Se paralizarán con motivo de la Setmana dels Barris de la Zona Nord jueves, 06 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/06/2019) Las obras del Anfiteatro Amando Blanquer mejorarán su accesibilidad y estado. Valoradas en 195.000 euros su finalización está prevista para mediados de julio. La actuación que está desarrollando Construcciones y Excavaciones Martínez en el anfiteatro de la Zona Nord está presupuestada 195.469 euros. Consiste en la instalación de un ascensor hasta el escenario, un almacén en la parte trasera de este escenario, la renovación de camerinos y los servicios públicos, así como se mejora la estructura del anfiteatro y del escenario con suelo técnico. El concejal de obras, Jordi Martínez, confía en que la nueva infraestructura escénica esté disponible para mediados de julio, aunque también recuerda que las obras se pararán con motivo de la festividad de la Zona Nord y se tendrá cuidado para que no se acceda a las zonas que aún tengan obras pendientes. La Diputación de Alicante ha subvencionado parte de los trabajos que pararán temporalmente durante la Setmana dels Barris de la Zona Nord.