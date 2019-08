The examples populate this alert with dummy content

MURO Las obras del nuevo colegio Bracal comenzarán el 2 de septiembre Así se lo ha comunicado el subdirector general de infraestructuras educativas al alcalde Gabriel Tomás - Ese día se firmará el acta de replanteo y comenzará la cuenta atrás de 13 meses de obras para la empresa constructora sábado, 03 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (03/08/2019) El nuevo colegio Bracal de Muro puede haber entrado en su recta definitiva para el inicio de las obras pues se ha previsto para el 2 de septiembre, en menos de un mes. El subdirector general de infraestructuras educativas, Jesús García, se ha puesto en contacto con el alcalde de Muro, Gabriel Tomás, para explicarle que el viernes 2 de agosto se firmaba el contrato de construcción del nuevo CEIP Bracal con la empresa Grupo Bertolín. El siguiente paso será la firma de la llamada acta de comprobación del replanteo el 2 de septiembre. Con ese paso comenzarán a contar los 13 meses que tiene la empresa para realizar la obra. El alcalde de Muro, Gabriel Tomás, espera que tras once años no haya más retrasos, pues recuerda que "son ya once años sufriendo los barracones para alumnos, padres y comunidad educativa, sin poder solucionar el problema", por lo que piensa que "es una alegría conocer esta noticia, pero tengo claro que ningún político, con independencia del partido, puede sacar pecho por ello, al revés todos debemos sentir vergüenza". Ahora desde el Ayuntamiento se trabajará para supervisar el proceso de construcción para que se cumplan los plazos, para que no haya más retrasos, y el nuevo centro sea una realidad. El nuevo Bracal se ubicará en los terrenos de demolido Bracal, por lo que no afectará al inicio y desarrollo del curso escolar que volverá a ser en los barracones ubicados junto al polígono. Será el 12 curso que tenga lugar en estos barracones y se espera que el último completo. Las obras acabarían con el curso número 13 ya iniciado en octubre de 2020.