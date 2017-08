The examples populate this alert with dummy content

IBI Las obras del Sanchis Banús durarán un año más Los trabajos del colegio de Educación Especial se marcan junio de 2018 como fecha límite de finalización, doce meses más de lo previsto, debido a una nueva ampliación de las instalaciones miércoles, 09 de agosto de 2017 más información El Sanchis Banús costará un 27% menos de lo previsto Los técnicos de la empresa Ferrovial Agroman, encargados de la reforma del colegio de Educación Especial Sanchis Banús de Ibi, han confirmado al Ayuntamiento que los trabajos finalizarán antes del próximo verano, un año más tarde de lo previsto. Un imprevisto obligó a la modificación del presupuesto inicial, de cerca de dos millones y medio de euros, con 220.000 euros más destinados a una nueva ampliación del colegio con un espacio en forma de sótano de 1.500 metros cuadrados, como explica el concejal de Urbanismo, Santiago Cózar, que confirma que los trabajos se han reanudado: "Las obras marchan a un buen ritmo y está previsto que puedan finalizar para junio del año próximo. Hubo un tiempo de demora, que se paralizaron las obras debido a que, de manera adicional, se va a ampliar el centro en 1.500 metros más". El pasado mes de julio, el alcalde, Rafael Serralta, y el edil de Urbanismo visitaron el centro junto al técnico de la Conselleria de Infraestructuras, Saturnino Martínez. Tres meses antes, en abril, los alumnos del Sanchis Banús estrenaron las aulas prefabricadas montadas frente al polideportivo, que utilizarán hasta que finalicen las obras de adecuación del colegio.