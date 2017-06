The examples populate this alert with dummy content

IFRAESTRUCTURAS Las obras del tren Alcoi Xátiva se desarrollarán del 12 de junio al 7 de agosto Renfe habilitará 2 autobuses por cada tren mientras duren los trabajos presupuestados en 4 millones de euros viernes, 02 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/06/2017) El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha mantenido, este viernes en Madrid, una reunión de trabajo con el presidente de Renfe, Juan Alfaro, para abordar el plan que Renfe para dar servicio a los usuarios de la línea Xàtiva-Alcoi por carretera cuando empiecen las obras de mejora y modernización. A partir del próximo lunes 12 de junio y hasta el 7 de agosto, Adif tiene previsto iniciar las obras de mejora destinadas a la eliminación de 11 limitaciones temporales de velocidad situadas en la línea ferroviaria Xàtiva-Alcoi (63,7 km). Estas obras reafirman el compromiso adquirido por el Ministerio de Fomento en una reunión con los alcaldes de la zona que se celebró el pasado 23 de febrero, y supondrán una inversión de aproximadamente 4 millones de euros (IVA incluido) en diversas mejoras y reparaciones en la línea. Además de suprimir 11 limitaciones temporales de velocidad, las obras permitirán aumentar los parámetros de seguridad y fiabilidad de la infraestructura y reducir los tiempos de viaje, con el consiguiente beneficio para el tráfico de trenes. La necesidad de actuar en el ámbito de la plataforma ferroviaria y la complejidad técnica de las operaciones a realizar comportará la interrupción de la circulación en este trayecto durante aproximadamente 8 semanas, desde el lunes 12 de junio hasta el 7 de agosto.