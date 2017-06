The examples populate this alert with dummy content

INTERVENCIÓN Las obras del tren reducirán en 10 minutos el tiempo de viaje Fomento eleva a 5 millones las obras para mejorar la seguridad del trazado lunes, 26 de junio de 2017 El tren que Alcoy y Xàtiva tardará 10 minutos menos en cubrir el recorrido en cuanto concluyan las obras de mejora de seguridad que están en marcha desde el 12 de junio y que este lunes ha visitado el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues. La inversión en estos trabajos, ha dicho Moragues, supera los cinco millones, uno más de la previsión inicial. “Es una inversión integradora, porque conecta las comarcas del sur de Valencia con las del norte de Alicante”, ha manifestado Moragues, acompañado de los alcaldes de Alcoy, Cocentaina y Muro en la visita a la reparación de uno de los cuatro puentes metálicos previstos en el proyecto, localizado en término municipal de Muro. El delegado del Gobierno ha explicado que la intervención se centra en la mejora de la seguridad de la línea, con intervenciones en puentes, taludes, curvas y un terraplén. Con estas obras, ha dicho, el tiempo de viaje entre Alcoy y Xàtiva pasará de una hora y 12 minutos a una hora y 2 minutos. Cubrir los 60 kilómetros de trayecto ocupará prácticamente el mismo tiempo que ir de Alcoy a Valencia en coche. Moragues ha avanzado, sin precisar cantidades, que en la segunda mitad del año Fomento realizará una nueva inversión, en este caso para mejorar la seguridad de las estaciones de Alcoy y de Ontinyent. El delegado ha subrayado el “compromiso” del Gobierno de España con el mantenimiento del servicio, sustituido por autobuses mientras duren las obras. La previsión es que los trabajos concluyan el 7 de agosto.