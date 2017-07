The examples populate this alert with dummy content

INVERSIÓN Las obras de mejora del Polígono Cotes Baixes arrancan en agosto Está previsto que comiencen con los trabajos en el cambio de iluminación – La inversión de 1.097.496 euros es la más alta de las destinadas a Alcoy lunes, 24 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/07/2017) Las obras de mejora en el Polígono Industrial de Cotes Baixes arrancan el próximo mes de agosto. Estas actuaciones se enmarcan dentro del plan de mejoras de polígonos financiado por la Conselleria de Economía. Esta inversión es la más cuantiosa de las destinadas a Alcoy, con 1.097.496 euros. A petición de los empresarios de la zona, el concejal de Innovación y Empresa del Ayuntamiento de Alcoy, Manuel Gomicia, se va a reunir con los miembros de la Asociación del Polígono Industrial de Cotes Baixes para explicarle las obras. Gomicia señala que “el proyecto consiste en diversas actuaciones dentro del polígono. Se irán haciendo conforme se vayan aprobando los diferentes proyectos. La primera seguramente será el cambio de led de todo el polígono de Cotes Baixes y después se harán diferentes actuaciones durante todo lo que nos queda de año. Es un proyecto que cuando salió se limitaba la fecha al día 31 de diciembre por lo que las obras estarán finalizadas antes de esa fecha”. Además, van a destinarse 973.6363 euros al polígono Santiago Payá; 770.518 a la Beniata; 243.054 a Cotes Altes y 112.452 a la zona del Castellar.