CURSO ESCOLAR Las obras en el puente trasladan la entrada de escolares en Paúlas El único acceso será el de la puerta inferior - La empresa parará temporalmente los trabajos para no afectar a la incorporación en los centros que recorre el vial en obras sábado, 07 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El inicio del curso escolar derivará el próximo lunes 9 de septiembre en una serie de cambios en el tráfico de la ciudad, que va a incrementar la presencia de los efectivos de policía local en los accesos a los centros educativos. En la reunión de coordinación, presidida por el alcalde, Antonio Francés, el jefe de la Policía Local, David Lerma, y el concejal de Seguridad, Raül Llopis; el jefe del Departamento de Obra, Miguel Signes, y el concejal delegado del área, Jordi Martínez, así como el regidor de Educación, Alberto Belda para la regulación del tráfico en la ciudad, se acordó con la empresa que realiza las obras, parar las tareas en esos tramos de tiempos en los centros afectados por los trabajos que están realizándose en el eje ciclista-peatonal. Se trata de CEIP Huerta Mayor, IES Andreu Siempre, CPEE Tomás Llácer y San Vicente de Paul. Este último es el único que verá modificada la entrada en el centro, que se realizará por la parte inferior, a causa de las obras que están realizándose en el conocido como el puente de las Paulas.