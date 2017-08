The examples populate this alert with dummy content

TRÁFICO Las obras en Sant Joan de Ribera disminuyen el riesgo de accidentes En 2016 hubo 12 percances, mientras que este año, desde los trabajos realizados, no se ha registrado ninguno miércoles, 02 de agosto de 2017 Los vecinos del Viaducto solicitaron al Ayuntamiento de Alcoy que interviniese para frenar los accidentes, ya que en 2016 hubo 12 en la calle Sant Joan de Ribera. Una de las causas de los percances es el incremento del tráfico tras la apertura de la variante del Barranc de la Batalla de la A-7, la construcción del puente de Francisco Aura y el cierre del puente Fernando Reig. Hace cinco meses finalizaron las obras de mejora que consistieron en la instalación de cinco badenes; la reducción y reordenación de la zona de aparcamiento limitándola solo a un lado y la aplicación de un tratamiento para prevenir los deslizamientos en la parte alta de la calle. En 2016 se registraron 12 accidentes. Desde que finalizaron los trabajos mencionados, la calle Sant Joan de Ribera no ha registrado ningún accidente de tráfico. El concejal de movilidad, Jordi Martínez, asegura que "la valoración de esta noticia no podría ser más positiva; en primer lugar porque la solución fue consensuada con los vecinos de la zona, y por otro lado porque la ausencia de accidentes otorga a las mejoras una eficacia más que contrastada".