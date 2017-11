The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL Las obras en la Vía Verde ponen fin al riesgo de desprendimientos Las actuaciones, valoradas en 53.179 euros, se han desarrollado en los taludes de los extremos de los túneles sábado, 11 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Las obras de mejora de la Vía Verde ponen fin al riesgo de desprendimiento en algunas laderas desde el temporal del invierno pasado. Las actuaciones se han desarrollado en los taludes de los extremos de los túneles. El próximo lunes está prevista la última inspección técnica para certificar la finalización de los trabajos. La reparación de la senda asfaltada, que discurre por la Vía Verde, forma parte de las previsiones del próximo año. Las obras llevadas a cabo se han prolongado en dos fases; la primera ha consistido en la instalación de una malla electrosoldada sobre la superficie del talud, mientras que en la segunda y última se ha proyectado una capa de hormigón encima. La finalidad es que futuros temporales de lluvia o nieve puedan desplazar la tierra y dificulten así el acceso a los túneles. La empresa Guerola Transfer, S.L.U ha sido la adjudicataria de unas obras, valoradas en 53.179,7 €, que se han financiado con una subvención de la Diputación de Alicante. El concejal de Obras y Servicios Públicos, Jordi Martínez, anuncia el próximo asfaltado el sendero que discurre por la Vía Verde. “Se ha visto dañado después del uso de maquinaria pesada en el refuerzo de los taludes». Martínez recuerda que “complementariamente, se ha procedido a instalar un sistema de iluminación en algunos túneles, tal como pidió la ciudadanía a la última convocatoria de los presupuestos participativos. Además, se ha reconstruido un muro que se encontraba cerca del polideportivo Francisco Laporta, y que también había caído durante las lluvias del año pasado». El año pasado fueron instalados 10 paneles explicativos en la Vía Verde; en ellos los peatones pueden encontrar información sobre las condiciones de uso del paraje o las rutas de senderismo a realizar.