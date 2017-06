The examples populate this alert with dummy content

HOMENAJE Las Paúlas se despiden después de 134 años La congregación Hijas de la caridad San Vicente de Paúl reciben este viernes un homenaje por su centenaria trayectoria en Alcoy jueves, 29 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/06/2017) Después de 134 años la congregación Hijas de la caridad San Vicente de Paúl deja el colegio de las Paúlas, centro al que ha estado vinculada en los últimos años. Al frente de la congregación en Alcoy está Sor María Jesús Arrula, directora titular que destaca la labor pedagógica y social realizada en Alcoy en sus distintas sedes. "Llegamos por una labor sanitaria para atender a los enfermos de cólera, pasamos a las escuelas del Ave María, luego a la antigua sede del colegio en San Mateo desde 1972 estamos en el actual colegio". El homenaje comienza a las 18,30 horas en el colegio. A las 20,30 horas tendrá lugar la eucaristía en San Mauro y a continuación una cena despedida en la fila Cordoneros