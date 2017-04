The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA RÍTMICA Las pequeñas del CGR Alcoi suben a lo más alto El conjunto benjamín del CGRA formado por Ana Silvestre, Paula Hinojar, Alba Madrid, Blanca Agudo, Paula Torregrosa y Claudia Sanegre se ha proclamado Campeón de España en el Nacional Base celebrado en Guadalajara domingo, 30 de abril de 2017 Por primera vez, un equipo alcoyano de gimnasia rítmica ha logrado el oro en un campeonato nacional. El conjunto benjamín del Club Gimnasia Rítmica Alcoi se ha proclamado campeón de España en el Nacional Base celebrado en Guadalajara desde el 26 al 30 de abril. Seis de las gimnastas más pequeñas del CGR Alcoi, Ana Silvestre, Paula Hinojar, Alba Madrid, Blanca Agudo, Paula Torregrosa y Claudia Sanegre, intengrantes del conjunto benjamín subieron a lo más alto del pódium el sábado 29 de abril tras lograr una puntuación de 12.350 puntos, sacando una diferencia de 500 al segundo clasificado. Además, el conjunto benjamín del Alcoi también logró el oro por autonomías logrando la Comunidad Valenciana un total de 60.700 puntos.