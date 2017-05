The examples populate this alert with dummy content

APERTURA PISCINAS Las piscinas municipales preparan su apertura Desde el 15 de julio abrirán de forma escalonada lunes, 29 de mayo de 2017 El 15 de junio abrirá sus puertas la piscina José Trenzano Alós. Recién pintada y con aumento de sillas y sobrillas, darán a la instalación mayor sombra para los usuarios. La piscina de Caramanchel se abrirá el 22 de junio, en esta piscina ha reformado el Skimmer. Un elemento que tiene como función aspirar y retener los residuos, aparato que aspira el agua para su filtración y tratamiento. También se ha anclado la escalera de se adquirió hace dos años. La piscina de Batoy también abrirá el día 22. El concejal de Deportes, Alberto Belda, asegura que “desde que estamos gobernando hemos dignificado las piscinas y aumentado la afluencia, año tras año tenemos que realizar diferentes tareas de mantenimiento, y mejora según las necesidades de cada instalación, las inversiones para mejorar las piscinas municipales, unido a las nuevas tarifas y la implantación de bonos que creamos, produjo un considerable aumento de usuarios respecto en las últimas temporadas respecto a las anteriores, invitamos a todos a disfrutar de esta oferta lúdica, deportiva y de ocio”. Precios: El edil socialista recuerda que “este año mantendremos los precios y los abonos, ya que han tenido muy buena acogida”. De esta manera: la entrada será gratuita en todas las piscinas para los menores de 5 años. Además los jóvenes entre 6 y 16 años y los jubilados pagarán un precio de 1,50 euros de entrada única, y para los mayores de 16 años el importe de la entrada es de 3 euros. Horarios: El horario de las piscinas será de lunes a domingo de 10 a 20 horas y la venta de abonos de temporada se hará en las oficinas del Centro de Deportes. El resto de modalidades en las piscinas municipales.