TEMPORAL Las placas de hielo complican el tráfico en las vías de montaña La cota de nieve sube hasta los 900 metros entre el domingo y el lunes - El frío intenso se mantendrá durante el resto de la semana sábado, 03 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (03/02/2018) La formación de placas de hielo complica la circulación en las carreteras de montaña de L'Alcoià y El Comtat durante la mañana de este sábado, con temperaturas bajo cero en la mayor parte del territorio. El frío intenso va a seguir durante la próxima semana, aunque la cota de nieve se eleva a los 900 metros para el próximo episodio de precipitaciones, previsto para el domingo y el lunes. La carretera de acceso a la Font Roja está cortada desde este viernes. Es la única vía cerrada al tráfico aunque no la única que presenta problemas. En las carreteras CV 770 y CV 785, de acceso a Benasau y a Benifallim, está prohibido el paso de camiones y en tramos de la CV70, entre Alcoy y Benidorm, es necesario el uso de cadenas, según la Diputación de Alicante. La Dirección General de Tráfico informa de que la carretera 794, que discurre por la sierra de Mariola entre Alcoy y Bocairent, presenta circulación condicionada por la nieve. Por esta vía no pueden transitar los camiones hasta nueva orden. Después de dejar precipitaciones de entre 30 y 40 litros de agua y nieve durante el viernes, el temporal da una tregua este sábado, en el que predominarán los cielos despejados con temperaturas bajas, según la predicción de Enrique Moltó, climatólogo de RADIO ALCOY. El domingo volverán a producirse precipitaciones de carácter débil y moderado e intermitentes. La cantidad de lluvia será menor que la del viernes y la cota de nieve quedará entre 800 y 900 metros, por lo que la eventual nevada no llegaría a los cascos urbanos. A partir del lunes se alternarán nubes y claros durante el resto de la semana con temperaturas muy bajas.