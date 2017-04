The examples populate this alert with dummy content

SEMANA SANTA Las procesiones paso a paso Integrantes de las cofradías de la ciudad explican los actos previstos desde el Domingo de Ramos al Domindo de Resurreción lunes, 10 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (07/04/2017) El fervor de la Semana Santa se vive en Alcoy con las procesiones que comienzan el Domingo de Ramos. Integrantes de las cofradías de la ciudad explican en Hoy por Hoy Alcoy los actos previstos hasta el Domindo de Resurreción. Vicent Roque Gisbert y Juanjo Vilaplana del Gremio de Labradores, José Luis Ribes y Juan Miguel Mira, de la Cofradía Cristo Yacente Nuestra Señora de los Dolores, José Luís Vicens de la Cofradía Cristo Agonizante y Ramón Candela Botella del Círculo Católico de Obreros, detallan las actividades previstas a lo largo de la Semana Santa. Desde la primera procesión de Entrada de Jesús en Jerusalén, la Bendición de las Palmas, la procesión Despedida de la Virgen y el Nazareno, Via Crucis, la procesión del Silencio, la del Santo Entierro y la dels Xiulitets.