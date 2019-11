The examples populate this alert with dummy content

SER ALCOIÀ "Las protecciones las hacíamos de cañerías" Ser Deportivos estrena en la cervecería Soc Alcoià "El raconet del hockey", tertulias sobre la historia del Patín Alcodiam Salesianos - En el primer programa nos visita el jugador de los años 50, Polo miércoles, 06 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (06/11/2019) Ser Deportivos estrena en la cervecería Soc Alcoià, en la calle Isabel II, "El raconet del hockey", tertulias sobre la historia del Patín Alcodiam Salesianos. Una vez al mes visitaremos esta emblemática cervecería donde se sirven tapas alcoyanas de toda la vida. Para estrenar esta serie de programas, hablamos con Polo, uno de los jugadores de los años 50 y que aparece en la fotografía que preside la mesa de tertulias fechada en 1951. Junto a él, Fede Escoda, gerente de Soc Alcoià e hijo de uno de los fundadores del Patín Alcodiam, Keko. Con ellos hablamos de aquella época, de anécdotas, viajes y de muchas más cosas que nos hacer revivir el hockey sobre patines de antes y nos hacer recordar que Alcoy disfruta de este deporte desde hace casi 70 años.