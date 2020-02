The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2020 Las próximas fiestas estarán precedidas por 11 noches de Entraetes Entre el lunes 13 y el jueves 23 de abril la Asociación de San Jorge anuncia hasta 70 desfiles, 14 de los cuales son de Escuadras Especiales viernes, 07 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp ficheros asociados FICHERO La Asociación de San Jorge ha presentado la primera propuesta de Entraetes 2020, tras el sorteo celebrado el jueves en el Casal. El calendario difundido (y que puede consultarse en el fichero adjunto) muestra la presencia de 70 desfiles repartidos en 11 noches de fiesta por San Nicolás y País Valencià. San Nicolás copa la mayor parte con actividad entre el 13 y el 23 de abril de manera ininterrumpida. Hasta en 14 ocasiones desfilarán Escuadras Especiales por esta calle, que al igual que el resto de formaciones saldrán de la Font Redona y con paradas programadas en Tot mentira, el Circulo Industrial y Ajuntamiento. Expecto el viernes 17 y sábado 18 de abril, en que la hora de finalización fijada es la una y veinte de la madrugada, el resto de días las Entraetes han de acabar a la una. La hora de finalización de los desfiles de País Valencià va de la una de la mañana entre semana a las 2 en fin de semana. Por esta calle hay previstas 6 noches de Entraetes con salida en el Parterre y paradas en la Casa Cultura, Caixa Catalunya y Calderón.