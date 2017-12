The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL Las rachas de viento pasan de los 100 km por hora en la comarca El viento corta carretes, tumba pinos y arranca decoración navideña - La caída de una barandilla de un cuarto piso y de un poste de luz, se salda sin consecuencias miércoles, 27 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La fuerza del viento ha sido lo más destacado de las últimas horas, hasta 8 avisos han tenido los bomberos en una mañana ajetreada. Las rachas han tumbado un muro en Cocentaina, así como un poste de la luz. La caída de pinos ha obligado a cortar diferentes carreteras en Cocentaina, Muro y Alcudia, que ya están restablecidas según informa la web de la DGT. En Muro, parte de la decoración navideña en la calle la Font se ha ido al suelo. Además la barandilla de un balcón de un cuarto piso en la calle Baritono Jordá, ha caído sin consecuencias. Las rachas han llegado a los 115 km. por hora.