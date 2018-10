The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Las remontadas marcan los octavos de final del campeonato de cotos Tras la partida disputada en los Benimerines, la filà Cides acoge el miércoles la ronda de cuartos de final jueves, 04 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La ronda de los octavos de final del campeonato de cotos del Mig Any, organizado por la Asociación de San Jorge, se saldó este miércoles en la filà Benimerines con emocionantes remontadas. Cuatro filaes se han clasificado para los cuartos de final tras superar marcadores contrarios. Los Muntanyesos levantaron el 2 a 0 con el que se adelantó la pareja de la Corporación Musical Primitiva. Se enfrentarán en la siguiente ronda a los Realistes, que se sobrepusieron al 1 a 0 inicial que se habían anotado los Mozárabes. También remontaron un 1 a 0 inicial los Cruzados y los Cides, que se impusieron, respectivamente, a los Judíos y a los Verdes. Muy igualada fue la eliminatoria entre los Guzmanes y los Berberiscos, con triunfo final de la filà cristiana. En las otras dos eliminatorias, la Magenta se deshizo de los Asturianos con un contundente 3 a 0, mientras que los Domingo Mique se impusieron a los Navarros (3 a 1). Los cuartos de final se disputarán el miércoles, 10 de octubre (20.15 horas), en la filà Cides. Las partidas serán: Realistes-Muntanyesos; Magenta-Domingo Miques; Cruzados-Guzmanes y Cides-Marrakesch.