OCUPACIÓN Las reservas de fin de semana sostienen el turismo de interior en verano La patronal sitúa el nivel de ocupación en el 90% de las plazas, sobre todo los sábados, una cifra que contrasta con las escasas reservas entre semana martes, 04 de julio de 2017 Aumentan las reservas de fin de semana este verano en los alojamientos de turismo rural de la comarca. El 90% de ocupación en estas fechas contrasta con entre el 5 y el 10% que registra el sector entre semana. Los fines de semana sostienen el turismo de interior durante los meses de verano en los que los turistas apuestas preferentemente por la oferta de sol y playa. A pesar de esta predilección por la costa, los alojamientos de la Asociación Alicante Turismo de Interior han registrado un incremento de reservas para los fines de semana, básicamente los sábados. El nivel de reserva es del 90% de ocupación, un dato notable cuando apenas ha comenzado el primer mes de vacaciones, como señala la vicepresidenta de la patronal, Indira Amaya. No obstante, añade, la ocupación entre semana es mínima: una media de entre el 5 y el 10% de las plazas. Amaya admite que el reto del sector es desestacionalizar la actividad turística en el interior, que no logra asentarse en los meses de verano: ""Hay que hacer más promoción entre semana, aprovechar el tirón que tiene España como tercera o cuarta potencia en cuanto a turismo". La gastronomía, las rutas por la naturaleza y las fiestas conforman el grueso de la oferta del sector, que presenta un crecimiento anual del 15%.