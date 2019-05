The examples populate this alert with dummy content

EXPOSICIÓN Las ruinas del Molinar, en Fundación Mutua Levante En una exposición del artista ruso Pavel Matveyev que se podrá ver hasta el 8 de junio - Matveyev, Paco Vilaplana, Xavi Cortés y Pep Jordá han estado en Radio Alcoy lunes, 13 de mayo de 2019 AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (13/05/2019) La Fundación Mutua Levante tiene en marcha una nueva muestra en su sede expositiva de la plaza de España que lleva por nombre La Primera Aigua. Se trata de una exposición del artista ruso Pavel Matveyev especialmente preparada para este espacio, en la que las ruinas industriales de El Molinar son las protagonistas a través de fotografías, un vídeo sonido ambiental o un diario de un joven operario de aquellas fábricas, entre otras propuestas. Esta exposición podrá verse hasta el 8 de junio. Han visitado Radio Alcoy el propio Pavel Matveyev acompañado por su pareja Francisco Vilaplana que ha actuado de traductor junto a Pep Jordá y Xavi Cortés en representación de Fundación Mutua Levante. Todos ellos han dado detalles sobre esta iniciativa.