ARTE Las ruinas industriales de El Molinar cobran vida a través de una videoinstalación El proyecto becado de un alcoyano se exhibe a partir de este sábado en el renombrado Espai Rambleta de Valencia jueves, 01 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Un vistazo por el pasado industrial de las fábricas abandonadas que han sido "devoradas" por la naturaleza. Esta es la propuesta de Simfonia industrial, el proyecto de videoinstalación del artista alcoyano Damià Jordà que ha querido fijarse en la belleza universal de las ruinas de El Molinar. Luz oscura y cuatro pantallas que reproducen aleatoriamente clips grabados de sus paisajes, donde es imprescindible el elemento musical: bandas sonoras de inspiración industrial acompañadas de material radiofónico de la época del archivo de Radio Alcoy. "He intentado que fuera muy inmersivo, además, me he apoyado en una composición sonora a partir del archivo de Radio Alcoy, piezas de Edu Comelles y algunas narraciones mías, creando una atmósfera envolvente que aporte otro punto de vista sobre estas ruinas de la antigua cuenca de El Molinar". El proyecto de videoinstalación de Jordà sobre El Molinar ha quedado finalista en la cuarta edición de la Beca de Producción e Investigación Artística de l’Espai Rambleta, centro de referencia en Valencia. La propuesta se podrá visitar en este mismo espacio desde este sábado hasta el 28 de febrero.