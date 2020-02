The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Las sillas de Fiestas y la portada de la revista, en Amagatalls de la Festa Paco Aznar ha tenido como invitados en su programa a Rosa Ripoll, la autora de la portada de la revista de Fiestas de Moros y Cristianos 2020, y al ponente de sillas, Raúl Ponsoda jueves, 27 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (27/02/2020) Paco Aznar ha tenido una nueva edición del programa de Amagatalls de la Festa de lo más variado. Por un lado ha contado con la presencia de la autora de la portada de revista de Moros y Cristianos 2020, la artista Rosa Ripoll, quien ha dado algún detalle sobre su obra y su trayectoria. Por otro lado, también ha estado como invitado el ponente de sillas, Raúl Ponsoda, quien ha explicado como marcha la venta y cual es el calendario de las próximas semanas.