The examples populate this alert with dummy content

HOSTELERÍA Las terrazas autorizadas se triplican desde la aprobación de la nueva ordenanza El Ayuntamiento considera legalizadas la práctica totalidad de las instalaciones y la patronal el cumplimiento de la norma jueves, 12 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/07/2018) El número de terrazas de bares autorizadas por el Ayuntamiento de Alcoy se ha triplicado desde la aprobación de la nueva ordenanza. El Gobierno da por regularizadas la práctica totalidad de las terrazas que bares y restaurantes instalan en la ciudad. A finales de 2014, cuando fue aprobada la actual ordenanza, solo 39 establecimientos contaban con permiso para ocupar la calle. Este verano ha comenzado con más del triple: 125 bares y restaurantes. Otros siete están pendientes de autorización otras siete. El concejal de Territorio, Manuel Gomicia, considera que la nueva ordenanza ha cumplido su objetivo. “Ahora podemos controlar el cumplimiento de la norma”, destaca el regidor, satisfecho por haber alcanzado la cifra de autorizaciones que se fijó al aprobar la ordenanza. El presidente de la Asociación Turismo Alicante Interior, Jordi Linares, celebra la buena respuesta del sector. Linares asegura que la intención de los hosteleros es trabajar por una buena convivencia con los vecinos. “El sector es muy profesional y cumple la normativa”, reconoce. El número de sanciones por no ajustarse a la normativa, especialmente por incumplimiento de horarios, se ha reducido de forma drástica. El verano pasado acabó con dos sanciones. En 2016 fueron 16 y en 2015, 35.