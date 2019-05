The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Las terrazas iniciarán la temporada con nuevo horario Los 134 bares y restaurantes autorizados podrán ofrecer el servicio hasta la una y media de la madrugada de jueves a sábado y víspera de festivos miércoles, 08 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/05/2019) Los 134 bares y restaurantes autorizados, 5 más que en la anterior curso, podrán mantener este verano el servicio de mesas en el exterior media hora más. El colectivo de restauradores pidió a final de septiembre al Ayuntamiento, en la comisión informativa de seguimiento de este servicio, que las terrazas estuviesen operativas hasta la una y media de la madrugada de jueves a sábado y víspera de festivos y así ajustarse a la normativa autonómica. El edil responsable del área, Manolo Gomicia, ratifica la modificación recientemente aprobada en la ordenanza municipal de 2014 y que estará vigente en unas semanas. El servicio al cliente se podrá "alargar media hora más, hasta la 1:30 horas. Así se pidió y así se ha aprobado". Antes de este último cambio de horario los espacios de restauración al aire libre –situados en el Centro, Hispanidad o Ensanche- podían estar operativos hasta la 1 de la madrugada. Además, disponían de media hora para recoger las mesas y las sillas. Ahora, con los cambios tendrán que hacer coincidir el fin del servicio con la recogida de mesas y sillas. El incumplimiento del horario conllevará sanciones, como marca la ordenanza municipal. La temporada estival pasada se cerró con 21 quejas, de las que 3, por reiteración, derivaron en expediente sancionador.