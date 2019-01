The examples populate this alert with dummy content

FERIA Las textiles valencianas confían haber incrementado su nivel de negocio en Heimtextil El presidente de ATEVAL, Càndid Penalva, valora la reubicación por producto en la edición de este año para facilitar las ventas-El certamen cerró sus puertas el viernes sábado, 12 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La primera gran cita del sector textil, Heimtextil 2019, ha cerrado sus puertas este viernes con la aspiración de hacer crecer el nivel de negocio de las empresas del sector. Para ello la organización de Heimtextil, desarrollada en Frankfurt del 8 al 11 de enero, optó este año por reubicar a los fabricantes y concentrarlos por producto, para facilitar las ventas. Càndid Penalva, presidente de ATEVAL, la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana, considera este cambio un acierto. "Los compradores iban dirigidos de este modo al lugar al que estaban interesados". La patronal textil valenciana aprovechó la feria de Frankfurt para mantener una reunión con la dirección de Heimtextil, que expresó al sector su satisfacción por el notable crecimiento de expositores en la cita que arranca el calendario de acciones comerciales del textil hogar confección. Heimtextil contó con la presencia de 60 empresas de las comarcas textiles valencianas que representaban casi el 50% de la expedición de empresas (123) que han acudido de toda España. Por número de participantes España es el tercer país tras Alemania, la anfitriona, e Italia.