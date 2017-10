The examples populate this alert with dummy content

CONFLICTO LABORAL Las trabajadoras de Limpiezas Raspeig en el Palacio de Justicia denuncian un año de impagos Insisten en la "situación precaria" que arrastran desde principios de 2017 - El sindicato recuerda que la empresa "repite" la situación de los institutos, donde tampoco pagaba a sus trabajadores lunes, 02 de octubre de 2017 Las encargadas de la limpieza en el Palacio de Justicia de Alcoy retoman su protesta contra la empresa Servicios de Limpieza y Mantenimiento Raspeig S.L. Las trabajadoras insisten en que su situación es "insostenible", puesto que llevan sin cobrar desde principios de 2017. La deuda de Limpiezas Raspeig va creciendo. La empresa acumula casi un año de impagos de los salarios que debe asumir según el contrato público como empresa designada por la Conselleria de Justicia. Una situación que, no obstante, se extrapola al caso de los institutos, ya que los impagos también han afectado a los trabajadores de los institutos de secundaria de la comarca, como explica Roberto Mollá, secretario general de Construcción y Servicios de CCOO. "Hasta el pasado mes de septiembre, que cambió la contrata al grupo Fissa Servicios de Limpieza; en cualquier parte de la provincia donde Limpiezas Raspeig tiene contratos administrativos, ocurre lo mismo". En el caso del Palacio de Justicia de Alcoy, el secretario del sindicato insiste en que la situación "se repite" y que viene de largo. Por su parte, las afectadas por los impagos han enviado un comunicado denunciando esta "situación precaria" que les impide afrontar el día a día.