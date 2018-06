The examples populate this alert with dummy content

APERTURA PISCINAS Las tres piscinas municipales ya están abiertas Desde hoy y hasta el 2 de septiembre estarán las piscinas municipales en marcha – El Ayuntamiento invierte 100.000 euros en mejoras las tres instalaciones viernes, 15 de junio de 2018

Las tres piscinas municipales ya están abiertas al público. Las instalaciones José Trenzano, Caramanchel y Batoy han iniciado la temporada de baño con unas mejoras que superan los 100.000 euros de inversión. Las tres piscinas estrenan sistema de acceso, que se ha informatizado. El concejal de deportes, Alberto Belda, habla de las mejoras en la piscina José Trenzano. "Hemos invertido algo más de cien mil euros en las tres instalaciones, en la José Trenzano, hemos cambiado a césped artificial la zona del fondo, antes siempre estaba mojada, con mosquitos y sucia, ahora tiene otro aspecto. También hemos mejorado el suelo del parque infantil, cambiado la señalización, poner hormigón en las zona de detrás de las pista de fútbol sala, era otra zona que estaba siempre sucia. Hemos mejorado mucho el bar y en las tres piscinas hemos cambiado el sistema de entrada, antes era manual y ahora las tres están informatizadas", afirmó. Los precios se mantiene como en años anteriores: Gratis hasta los 6 años ENTRADA MAYORES DE 16 AÑOS 3 € ENTRADA DE 6 A 16 AÑOS, PENS. Y DISCAPACITADOS 1,50 € BONOS 20 BAÑOS MAYORES 16 AÑOS 45 € BONOS 20 BAÑOS DE 6 A 16 AÑOS, PENS. Y DISCAPACITADOS 22,5 € BONOS 50 BAÑOS MAYORES 16 AÑOS 112,5 € BONOS 50 BAÑOS DE 6 A 16 AÑOS, PENS. Y DISCAPACITADOS 56,25 € BONO INDIVIDUAL MAYORES DE 16 AÑOS 52,5 € BONO INDIVIDUAL DE 6 A 16 AÑOS, PARADOS, PENSIONISTAS Y DISCAPACITADOS 30,00 € BONO FAMILIAR MATRIMONIO 78,5 € BONO FAMILIAR MATRIMONIO + 1 HIJO 93,5 € BONO FAMILIAR MATRIMONIO + 2 HIJOS O MÁS 108,5 € BONO FAMILIAR MONOPARENTAL O MATRIMONIO PARADO CON HIJOS 75 € Las piscinas estarán abiertas hasta el 2 de septiembre.