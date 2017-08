The examples populate this alert with dummy content

SANT HIPÒLIT 2017 Las tropas árabes conquistan de nuevo Cocentaina La Filà Guardia Jalifiana Sahorins abrió el desfile de la media luna domingo, 13 de agosto de 2017 La Entrada Mora se ganó, un año más, al público contestano. Durante el desfile de ayer sábado, el bando de la media luna dejó boquiabiertos a todos aquellos que no quisieron perderse el día grande de las fiestas de Cocentaina. El protagonismo moro arrancó con la Filà Guardia Jalifiana Sahorins y su capitán, Jaime Pérez Cardona. Después, por las calles marcados desfilaron les filaes Kabileños, Bereberes ‘Els Borts’, Bequeteros, Muladís, Manta Roja y Mudéjares. Esta última y los Bequeteros aportaron al acto una Escuadra Especial para conmemorar su 75 aniversario. Por último, Christian Molines Castellà, abanderado moro de la Filà Llana, puso el broche de oro a la Entrada de este 2017, en la que participaron cerca de 3.000 personas.