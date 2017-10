The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS Las urbanizaciones de Mariola tendrán cobertura Telefónica instalará una antena para dar servicio a 4.000 vecinos de El Baradello, El Sargento y Montesol y al tráfico de la carretera Alcoy-Banyeres miércoles, 11 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/10/2017) Las urbanizaciones de Mariola tendrán cobertura telefónica. Una antena de comunicaciones, instalada por Telefónica, acabará con el aislamiento de El Baradello, El Sargento y Montesol. El plan de Telefónica es que la nueva antena esté en servicio entre finales de año y principios de 2018. Ofrecerá cobertura de voz y datos. Para ello invertirá 60.000 euros, según ha anunciado el director autonómico de Telefónica, José Manuel Plaza. La antena dará cobertura a unos 4.000 vecinos, aparte de mejorar la seguridad de la carretera Alcoy-Banyeres y las numerosas sendas de la zona. Antonio Francés, alcalde de Alcoy, recalca que Telefónica, tras haber instalado fibra óptica en todo el casco urbano y todos los polígonos, vuelva a invertir en Alcoy.