The examples populate this alert with dummy content

LOTERÍA Las ventas del Gordo crecen un 3% La comarca juega más de 9 millones de euros-La mejoría de la situación económica y la desaparición de las papeletas ha hecho crecer la demanda jueves, 21 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/12/2017) La comarca juega más de 9 millones de euros. Las administraciones de lotería han visto incrementado, no sólo sus ventas entre un 3 y 4%, sino también la consignación por parte de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Han puesto a la venta un 14% más que el año pasado en décimos en toda la comarca. En el caso de Alcoy, la consignación de 4,3 millones de euros en décimos para el sorteo de este año "ha sido acertada" a juicio del lotero de la Administración número 2, Pepe Vitoria. La mejoría de la situación económica unida al hecho de que las filaes y asociaciones hayan cambiado las tradicionales papeletas por décimos, se ha traducido en un aumento de las ventas en administraciones como la nº2, que regenta Carmen Sanus. "Una de las terminaciones más pedidas ha sido la del 155, que yo he tenido". En la comarca se han puesto a la venta décimos por valor de 5,4 millones. Resultar agraciado con la Lotería de Navidad o cualquier otro sorteo es el sueño de muchos. El deseo de convertirse en millonario se convirtió en realidad las pasadas Navidades para Ángel García. Este conocido restaurador ha explicado en Hoy por Hoy Alcoy, como gestionar la llegada de un ingreso extra. "No hay que dejarse cegar por el dinero y evitar comprar lo que no nos haga falta". Los 70 cupones premiados con el primer premio del sorteo de Navidad de la ONCE y que dejaron en enero pasado 28 millones de euros en Alcoy.