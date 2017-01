The examples populate this alert with dummy content

BALANCE Las ventas nacionales del juguete crecen un 6,1% en 2016 El sector cierra el tercer año en positivo con unas ventas de 1.130 millones en el mercado español jueves, 26 de enero de 2017 Las empresas jugueteras españolas aumentaron en un 6,1% las ventas en el mercado nacional durante 2016. El sector cierra el tercer año de crecimiento, con cifras durante el último ejercicio “que se aproximan a las del inicio de la crisis”, según la patronal. El pasado año las firmas jugueteras vendieron en Espala productos valorados en 1.130 millones de euros. En su balance definitivo, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, destaca que “el sector del juguete confirma su recuperación en 2016 cerrando el año con un crecimiento del 6,1%”. Los datos revelan que la estacionalidad del mercado “sigue siendo notable”, vinculada a la campaña de Navidad. Según los datos de NPD Group, los meses de octubre a diciembre, concentraron el 67,2% de las ventas totales. Solo la última semana el sector vendió el 10,2% del volumen global de todo el año. Fue la última semana “de mayor peso en los últimos años”, según la AEFJ. El buen comportamiento de las ventas del juguete en España se refleja también en todas las categorías. Solo tres arrojan cifras negativas: figuras de acción (-9%), vehículos (-6%) y peluches (-4%). Infantil/Preescolar (con más de 201 millones de euros), Muñecas (por enciman de los 156 millones de euros) y Juegos/Puzzles (más de 107 millones de euros) siguen liderando el ranking de los juguetes más vendidos en España continuando con la tendencia de años anteriores. Ventas que afianzan la recuperación La patronal hace hincapié en que el sector ha atravesado varios años de recesión. “Pero afortunadamente, en 2012 las caídas se estabilizaron y ya en 2013 mostraron ligeros aumentos que se han afianzado durante los tres últimos años”. Las ventas nacionales, señala la AEFJ, han logrado recuperar cifras cercanas a los resultados obtenidos en los años anteriores a la crisis económica. Con los aumentos de 2015 y 2016, el mercado nacional “afianza su recuperación”. Los jugueteros subrayan “la evolución mensual de las ventas en 2016, con un comportamiento en positivo durante todo el año”. Respecto a los canales de distribución de juguetes en España, los datos obtenidos por NPD Group destacan el crecimiento del Canal Jugueterías Especializadas y canal online, que en diciembre superó la media del mercado con un crecimiento del 5,4%, cerrando el año un 8,1% por encima del año anterior. Por su parte, el Canal de Hipermercados cierra también en positivo, pero con ligero aumento del 1,8%. Como apunta José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, “a falta de cerrar las cifras en el mercado internacional, podemos afirmar la buena marcha del sector del juguete”. Y añade: “Tras la campaña de Navidad, las empresas se preparan ya para afrontar el nuevo año con atractivas novedades para el mercado, algunas de las cuales serán presentadas la próxima semana en Nuremberg, la feria internacional más importante para el sector del juguete”.