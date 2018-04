The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Las visitas a la Font Roja crecieron un 5% en 2017 El parque natural de L'Alcoià recibió 39.863 visitantes el año pasado-Culminan los actos del 30 aniversario de su declaración miércoles, 18 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/04/2018) El número de visitantes a la Font Roja el año pasado creció en 1.977 respecto a 2016. Entre los 39.863 registrados, un 5% más que en el año anterior, hubo 6.660 alumnos de centros educativos. En el área regulada de acampada pernoctaron 1.073 personas, 844 participaron en las actividades de promoción del parque y otras 475 personas tomaron parte en las del Día Mundial del Medio Ambiente. Son los datos que el Consell de Protecció del parque natural ha difundido tras su última reunión, celebrada el 13 de abril. En el encuentro se dieron por cerrados los actos del 30 aniversario de la declaración de la Font Roja como parque natural. Se presentó la exposición retrospectiva de imágenes de aves realizadas entre 1993 y 2018. Esta actividad podrá sumar nuevas visitas ya que permanecerá hasta el 30 de junio en el Font Roja Natura. La muestra pictórica es obra de Pep Cantó, quien además obtuvo el reconocimiento por su 25 aniversario como personal del parque.