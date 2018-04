The examples populate this alert with dummy content

MOROS I CRISTIANS L'assaig solidari reuneix a quasi 350 persones Set entitats socials i diferents representants del món fester participen en l'acte d'aquest dijous, que va tindre lloc a la FIlà Cordó viernes, 13 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp L'assaig solidari que organitza tradicionalment l'Ajuntament d’Alcoi ha reunit a enguany centenars de participants en un emotiu acte de convivència festera. En total més de 346 alcoians tingueren l’oportunitat ahir de sopar i formar al ritme de les marxes festeres. L’acte va tenir lloc a la Filà Cordó amb la participació de l’Associació de Persones Sordes, Aspromin, Avanzar, AIN, Club Esportiu Santa Lucia, Once Alcoi i Cris Alcoi. També van participar les principals figures del món de la festa, entre elles, alguns dels càrrecs festers 2018, membres de l’Associació de Sant Jordi, ambaixadors, l’autor del cartell d’enguany, Sant Jordiet i representants polítics. Del nombre total d’assistents, 280 eren integrants de les entitats presents a la cita, 20 membres de la corporació municipal, 20 músics, 21 convidats i 5 membres de Creu Roja. L'assaig va estar amenitzat amb la xaranga musical Serpis Alcoi i també es van comptar amb la presència d’efectius de Creu Roja, que ajudaren els participants amb mobilitat reduïda. Aroa Mira, regidora de Polítiques Socials, assegura que és un moment "que moltes persones esperen amb il·lusió any rere any, i que ens permet gaudir de la Nostra Festa".