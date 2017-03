The examples populate this alert with dummy content

FESTES 2017 L'Associació de Sant Jordi saca a la venta las sillas para las próximas Entradas Las localidades pueden adquirirse desde este sábado, 18 de marzo, en el Casal de Sant Jordi por precios que oscilan entre los 7 y los 20 euros sábado, 18 de marzo de 2017 L'Associació de Sant Jordi ya ha puesto a la venta las sillas para disfrutar de las próximas Entradas de Moros y Cristianos. El horario para hacerse con las localidades es de lunes a viernes desde las 10 de la mañana a 13.00 horas y por la tarde de 16.30 a 19.30 horas, en el Casal de Sant Jordi, desde el lunes 20 de marzo hasta el miércoles 19 de abril, fines de semana cerrado, aunque hoy, sábado 18 de marzo, ya se pueden conseguir en el mismo lugar hasta las 13.30 horas. No obstante, estará cerrado con motivo de Semana Santa los días 13 (jueves), 14 (viernes) y el fin de semana correspondiente a esta festividad. El Casal, por tanto, volverá a abrir el martes 18 de abril y el miércoles 19 en el mismo horario de mañana y tarde. Los días previos a la Trilogía, la venta de sillas se realizará desde el local junto al Teatre Principal, en el caso del jueves 21 de abril, de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas, y en el mismo espacio y también en el quiosco de la Once del Parterre el viernes 22, de 9 a 17 horas. Respecto a los precios, las sillas oscilan entre los 7 y los 20 euros y según departamento. Las localidades generales más caras se corresponden con las dos primeras filas en la calle San Nicolás y la plaza Ramón y Cajal. Desde 15 a 20 euros, se pueden conseguir sillas en el resto de filas de ambas calles, a excepción de la quinta fila, que cuesta 13 euros, además de en las primeras filas de la plaza de España, donde las últimas son más económicas: 9 y 8 euros. En San Lorenzo, las primeras filas cuestan 18 euros; las últimas, entre 10 y 13, mientras que en País Valencià en las dos primeras filas las sillas se venden por 15. En cuanto a las tribunas, en la plaza Ramón y Cajal cuestan 16 euros, en la plaza de España entre 15 y 17 y en el País Valencià 15 euros por silla.