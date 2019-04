The examples populate this alert with dummy content

TURISMO L'Associació Serra de Mariola calcula en un 85% l'ocupació de Setmana Santa L'entitat espera superar les 8.000 persones que van passar per les Tourist Info de les localitats de l'Alcoià i la Vall d'Albaida de fa un any per aquestos dies martes, 16 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (16/04/2019) L'ocupació rural i d'interior en l'Alcoià i la Vall d'Albaida se situa en el 85% segons l'Associació Serra Mariola durant la Setmana Santa. Els municipis que engloba aquesta associació són Bocairent, Muro, Cocentaina, Banyeres de Mariola, Agres, Agullent, Alfafara i Alcoi. Segons les dades ofertes pels allotjaments hotelers consultats per aquesta associació, en alguns casos superen el 90%, xifres similars i fins i tot un poc millors al mateix període el 2018. Fa un any van passar per les oficines de turisme d'aquestes poblacions més de 8.000 persones de les 60.000 que ho van fer durant l'any i en aquest 2019 s'espera millor aquestes xifres.